"Залишається ймовірність широкомасштабної участі Білорусі у бойових діях проти України на боці РФ": Генштаб Міноборони

"Залишається ймовірність широкомасштабної участі Білорусі у бойових діях проти України на боці РФ": Генштаб Міноборони

Військові підрозділи Білорусі перебувають у повній бойовій готовності.

У Генеральному штабі ЗСУ не виключають, що білоруська сторона може взяти участь у війні в Україні на боці РФ.

Про це йдеться в оперативному зведенні Штабу.

"Зберігаються ознаки готовності воєнно-політичного керівництва Республіки Білорусь до можливої широкомасштабної участі ЗС РБ у бойових діях проти України на боці РФ. Здійснено часткове перегрупування сухопутних військ та ССО ЗС РБ. Зокрема, у районі Брест перебувають по одній БТГр зі складу 38 одшбр (Брест) та 103 опдбр (Вітебськ) ЗС Білорусі; у районі Олександрівка (район прикордонного КПП в районі н.п. Вільча, Київська обл.) – 2 БТГр 38 одшбр; в районі Кірово (Поліський радіаційний заповідник) – 2 БТГр 103 опдбр.

Згадані вище підрозділи переведені у вищі ступені бойової готовності, але морально-психологічний стан особового складу є вкрай низьким. Більшість військовослужбовців поінформована про майбутні дії та не бажає воювати на боці ЗС РФ", - повідомляють у Генштабі ЗСУ.

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