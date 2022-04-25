"Залишайтесь в укриттях": Козицький повідомив про дві пожежі на Львівщині

"Залишайтесь в укриттях": Козицький повідомив про дві пожежі на Львівщині

Сьогодні вранці, 25 квітня, у двох населених пунктах Львівської області виникли пожежі.

У двох населених пунктах Золочівського району Львівської області зафіксували пожежі.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"У двох населених пунктах у Золочівському районі пожежі. Ситуація контрольована. Деталі згодом. Залишайтесь в укриттях", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що пожежі сталися під час повітряної тривоги. 25 хвилинами раніше голова Львівщини Максим Козицький повідомив, що в області працюють сили протиповітряної оборони.

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