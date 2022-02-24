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Залишайтеся вдома: всі заклади освіти здійснюють навчання у дистанційній формі

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Залишайтеся вдома: всі заклади освіти здійснюють навчання у дистанційній формі

Фото з соціальних мереж

Зберігайте спокій та розсудливість.

Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет звернувся до учасників освітнього процесу. 

"В Україні введено воєнний стан. Прошу зберігати спокій та розсудливість.  Всі заклади освіти здійснюють навчання у дистанційній формі. По можливості залишайтеся вдома.Прошу орієнтуватися на офіційні повідомлення державних органів влади України, Нацполіції, РНБО, Міноборони, місцевих органів влади та слідувати рекомендаціям", - йдеться у повідомленні у Telegram-каналі

"Ситуація контрольована! Кабінет Міністрів України працює у штатному режимі. Ми – сильні! Ми – Україна!", - резюмував він. 

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