"Залишаюся в йо**ній Україні": блогер-переселенець із Донецька вилаяв державу та похвалився цим у Мережі

Блогер уже перепросив за свої слова та заявив, що він так сказав, бо його "друга-росіянина не пустили до України".
21-річний блогер Антон Громов, який переїхав із окупованого Донецька до Дніпра, обізвав Україну "йо**ною". Він побідкався, що "змушений сидіти тут".
Про це Громов сказав в Instagram.
У Мережі активно поширюють відео із назвою: "Мій новий план", на якому Громов бідкається тим, що змушений жити в Україні.
"В результаті, я залишаюся в йо**ній Україні. Зніму квартиру нормальну і буду сидіти тут", – сказав хлопець.
Згодом блогер перепросив за свої слова та заявив, що він так сказав, бо його "друга-росіянина не пустили до України".
"Я не вважаю Україну й**ною, бо інакше тут не жив би. Зрозумійте, що це були всього лише емоції. Я хотів покликати свого друга до України", - заявив Громов.
Після скандалу блогер обмежив доступ до своєї сторінки в Instagram. Натомість він там хизується "заробітками" в рублях на блогах у забороненій в Україні соціальній мережі, яка популярна серед населення держави-агресора.
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