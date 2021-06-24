"Залишаюся в йо**ній Україні": блогер-переселенець із Донецька вилаяв державу та похвалився цим у Мережі

Блогер уже перепросив за свої слова та заявив, що він так сказав, бо його "друга-росіянина не пустили до України".

21-річний блогер Антон Громов, який переїхав із окупованого Донецька до Дніпра, обізвав Україну "йо**ною". Він побідкався, що "змушений сидіти тут".

Про це Громов сказав в Instagram.

У Мережі активно поширюють відео із назвою: "Мій новий план", на якому Громов бідкається тим, що змушений жити в Україні.

"В результаті, я залишаюся в йо**ній Україні. Зніму квартиру нормальну і буду сидіти тут", – сказав хлопець.

Блогер-переселенець з Донецька вилаяв Україну

Згодом блогер перепросив за свої слова та заявив, що він так сказав, бо його "друга-росіянина не пустили до України".

"Я не вважаю Україну й**ною, бо інакше тут не жив би. Зрозумійте, що це були всього лише емоції. Я хотів покликати свого друга до України", - заявив Громов.

Після скандалу блогер обмежив доступ до своєї сторінки в Instagram. Натомість він там хизується "заробітками" в рублях на блогах у забороненій в Україні соціальній мережі, яка популярна серед населення держави-агресора.

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