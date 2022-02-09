Залишають "чорну мітку": під Дніпром комунальники карають водіїв, які паркуються посеред дороги (відео)

Залишають "чорну мітку": під Дніпром комунальники карають водіїв, які паркуються посеред дороги (відео)

Роздратовані комунальники помстилися водієві, який незручно припаркувався на дорозі.

У Кам'янському Дніпропетровської області комунальники, які вивозять сміття, по-своєму карають недбалих водіїв, які паркуються, де заманеться. Вони залишають "подарунки" на капотах таких автівок.

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Відео такого покарання виклали в Мережі.

На кадрах видно, що через неправильно припарковане авто сміттєвоз не зміг під'їхати до сміттєвих баків у дворі між багатоповерхівками. Через це працівники комунального господарства змушені були пхати контейнери до сміттєвоза, щоб їх спустошити.

Розлючені нахабством водія легковика, який ускладнив їхню роботу, вони залишили йому своєрідний "подарунок-нагадування" - кілька пакетів зі сміттям на капоті його авто.

Користувачі Мережі прокоментували побачене. Більшість з них підтримали комунальників.

У кожному дворі є такий дурачок.

А якщо швидка чи пожежна?

Треба було ще з пакетів висипати.

Під Дніпром комунальники залишили "сюрприз" водію, який припаркувався і заважав їм вивезти сміття

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