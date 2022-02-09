Залишають "чорну мітку": під Дніпром комунальники карають водіїв, які паркуються посеред дороги (відео)

Роздратовані комунальники помстилися водієві, який незручно припаркувався на дорозі.
У Кам'янському Дніпропетровської області комунальники, які вивозять сміття, по-своєму карають недбалих водіїв, які паркуються, де заманеться. Вони залишають "подарунки" на капотах таких автівок.
Відео такого покарання виклали в Мережі.
На кадрах видно, що через неправильно припарковане авто сміттєвоз не зміг під'їхати до сміттєвих баків у дворі між багатоповерхівками. Через це працівники комунального господарства змушені були пхати контейнери до сміттєвоза, щоб їх спустошити.
Розлючені нахабством водія легковика, який ускладнив їхню роботу, вони залишили йому своєрідний "подарунок-нагадування" - кілька пакетів зі сміттям на капоті його авто.
Користувачі Мережі прокоментували побачене. Більшість з них підтримали комунальників.
- У кожному дворі є такий дурачок.
- А якщо швидка чи пожежна?
- Треба було ще з пакетів висипати.
Нагадаємо, що у Дружківці Донецької області до лікарні з ножовими пораненнями потрапили двоє газівників. На них напав споживач, коли вони складали на нього протокол через несанкціоноване підключення до газопостачання.
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