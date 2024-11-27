Залишила дітей на дідуся та пішла у справах: на Харківщині мати через недбалість втратила чотирьох синів

У Харківській області викрили 29-річну матір, через недбалість якої загинули її четверо синів. Відомо, що у житловому будинку сталася масштабна пожежа.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram.

14 листопада 2024 року близько 9:00 у селищі Пісочин зайнявся житловий будинок. Під час гасіння рятувальники знайшли тіла пʼятьох загиблих людей, серед яких четверо рідних братів віком від 4 до 9 років та їх 52-річний дідусь. Шоста людина, яка перебувала у будинку, вижила – це 16-річний хлопець.

За даними слідства, фігурантка, яка є матірʼю чотирьох хлопчиків, 9 листопада залишила дітей на свого 52-річного батька, який тривалий час хворів, та на 16-річного брата. Того дня жінка поїхала по «власних справах», проте так і не повернулась.



Внаслідок злісного невиконання своїх батьківських обов`язків по догляду за малолітніми дітьми, в тому числі залишення їх без будь-якого нагляду, легковажності та байдужості до їх долі, настали тяжкі наслідки у вигляді смерті її синів, які знаходились у будинку.

"Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Павлограді сталося моторошне вбивство.

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