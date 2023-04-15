Залишила на хвору родичку і зникла: на Закарпатті в матері вилучили трьох маленьких доньок (фото)

У місті Мукачево на Закарпатті працівники соціальної служби вилучили в жінки трьох маленьких доньок. Причиною стало те, що жінка залишила залишила дітей на хвору родичку, яка жила по сусідству, і зникла майже на тиждень.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області.

До правоохоронців звернулася жінка, на яку залишили дітей. З'ясувалося, що мати попросила подивитися 50-річну родичку, яка має проблеми зі здоров'ям, дітей чотирьох, п’яти років, а також найменшу з них – 5-місячну дитину.

Комісія у складі соцпрацівників та поліцейських доставила дітей до медичного закладу, де вони пройдуть обстеження. Їхню подальшу долю вирішуватимуть працівники місцевих соцслужб.

Матір дітей розшукали та сконтактували з нею. Відомо, що жінка неодноразово потрапляла в поле зору правоохоронців та соцслужб. За неналежне виховання дітей її буде притягнуто до відповідальності.

Нагадаємо, у Києві в 36-річної матері вилучили п'ятимісячне немовля, якого виховували в закинутій недобудові. Дитина жила в антисанітарії без будь-яких комунікацій.

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