Залишила на підвіконні новонародженого малюка і пішла: в Кропивницькому судитимуть багатодітну матір

Залишила на підвіконні новонародженого малюка і пішла: в Кропивницькому судитимуть багатодітну матір

Через дії жінки малюк ледь не загинув.

У Кропивницькому породілля залишила у небезпеці новонароджену дитину. Маля ледь не замерзло, пробувши там півтори години.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Кіровоградської області.

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно жінки, яка залишила на підвіконні лікарні свою новонароджену дитину одразу після пологів (ч. 3 ст. 135 КК України).

За версією слідства, 14 березня 2021 року 30-річна кропивничанка народила дитину вдома, потім, дочекавшись вечора, віднесла немовля до дитячої обласної лікарні. Там вона поклала дитину на підвіконня і пішла. Немовля знайшла медсестра лише через півтори години. Дитина ледь не замерзла.

"Температура тіла малюка при госпіталізації в лікарню становила 32,5 С. Даний стан був загрозливим для життя і міг призвести до настання смерті новонародженого, без надання своєчасної медичної допомоги", - зазначили у прокуратурі.

За інформацією прокуратури, жінка вже має на утриманні 4-х дітей, а ще відносно однієї дитини її позбавили батьківських прав.

Наразі, обвинувальний акт скеровано до суду. В разі доведення вини горе-матері загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Нагадаємо, що Кривому Розі залишене без нагляду немовля впало на підлогу. Дитина перебуває у комі.

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