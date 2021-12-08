Залишила на прабабусю і забула: у Херсоні у горе-матері вилучили дитину

Залишила на прабабусю і забула: у Херсоні у горе-матері вилучили дитину

Жінка заявила, що не може виховувати сина.

У Херсоні в поліцію надійшло повідомлення, що у мікрорайоні Корабел 83-річна жінка не може доглядати за своїм 11-річним праонуком і просить допомоги.

Про це повідомили у поліції Херсонської області.

З’ясувалося, що кілька місяців тому хлопчика вже тимчасово вилучали у матері через недогляд, але жінці дали шанс на виправлення і вона забрала дитину. Але ситуація не змінилася і мати знов віддала хлопчика на виховання прабабусі.

Мати не допомагала бабусі забезпечувати дитину. Жінка заявила, що теж не може виховувати сина. Було прийнято рішення вилучити хлопчика і помістити його у центр соціально-психологічної реабілітації дітей.

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Нагадаємо, у Житомирі мати вночі перебувала у місцевому розважальному закладі та загубила свого малолітнього сина. За недогляд жінку оштрафували на 850 гривень.

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