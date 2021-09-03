Підкинула новонародженого сина на поріг сусідам, а той замерз на смерть: у Калуші засудили багатодітну матір

Підкинула новонародженого сина на поріг сусідам, а той замерз на смерть: у Калуші засудили багатодітну матір

Жінка народила вдома, а потім вирішила дитину підкинути сусідам.

У Калуші Івано-Франківської області суд виніс вирок породіллі, яка народила немовля і залишила його на подвір'ї сусідів. Малюк не дочекався допомоги і помер від переохолодження.

Про це повідомляє Kurs.

Калуський міськрайонний суд визнав винною матір трьох дітей, яка після народження четвертої дитини вдома, залишила немовля під будинком сусідів. Хлопчик помер від переохолодження.

Подія сталася наприкінці березня цього року. Жінка народила дитину вдома, загорнула малюка з самого ранку у простиню та віднесла його на територію сусіднього господарства. Лише за кілька годин сусідка виявила новонародженого, але той помер від холоду.

Жінка свою провину у суді визнала. За її словами, спочатку вона не знала про вагітність, а коли дізналась, боялась признаватись свекрусі та чоловіку, бо вони вже виховували трьох дітей. Тож вона вирішила підкинути дитину сусідам, а ті б вже віддали дитину в потрібну інстанцію. Жінка сказала, що не думала, що немовля помре, вона просила суворо не карати та не позбавляти її волі, оскільки у неї на утриманні є ще троє дітей, двоє з яких неповнолітні.

Дослідивши матеріали справи суд визнав жінку винною за ч.3 ст. 135 ККУ (Залишення у небезпеці) та призначив 3 роки позбавлення волі. Втім на згідно ст. 75 КК України жінку звільнили від основного покарання та встановили 2 роки іспитового терміну.

Нагадаємо, що на Закарпатті жінка задушила 3-місячне немовля. У поліції наразі інкримінують справу, як вбивство через необережність.

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