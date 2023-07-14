Залишила стікати кров'ю: на Буковині жінка жорстоко вбила чоловіка

Жительку Буковини засудили до 8 років позбавлення волі за жорстоке вбивство співмешканця. Жінка завдала один удар ножем чоловіку в живіт і залишила його стікати кров'ю.

Про це повідомили у Чернівецькій обласній прокуратурі.

Слідчі з'ясували, що жінка розпивала алкогольні напої разом зі своїм 47-річним співмешканцем. Потім між ними спалахнула сварка, вона взяла ніж і завдала йому удар. Швидку медичну допомогу співмешканка не викликала, а залишила пораненого чернівчанина стікати кров'ю. Вже мертвого його виявили наступного дня на подвір'ї приватного будинку.

У скоєному вбивстві жінка зізналася. За підтримання публічного обвинувачення прокурорів Чернівецької окружної прокуратури жительку Чернівці визнали винною в умисному вбивстві співмешканця за ч. 1 ст. 115 КК України (вбивство). Жінці суд призначив покарання у виді 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Вінниччині чоловік безжально вбив 20-річну дівчину, яка стала свідком злочину.

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