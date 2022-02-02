"Залишила з голим задом і трьома дітьми": під Запоріжжям ексдружина незаконно забрала у чоловіка 13 авто і будинок

"Залишила з голим задом і трьома дітьми": під Запоріжжям ексдружина незаконно забрала у чоловіка 13 авто і будинок

Чоловік намагається повернути авто, щоб купити собі житло.

У Мелітополі Запорізької області ексдружина обібрала, як липку, колишнього чоловіка, забравши у нього все майно і автівки, а в поліції на його звернення не реагують.

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Про це у соцмережі розповів правозахисник Сергій Барбашин, публічно звернувшись до начальника ГУНП у Запорізькій області генерала Миколи Лушпієнка.

За словами адвоката, ексдружина залишила свого чоловіка "з голим задом на вулиці з трьома неповнолітніми дітьми, поїхавши з новим співмешканцем".

У чоловіка з майна залишилися лише 13 авто, які він пригнав з-за кордону, щоб тут продати і купити собі і дітям житло.

"В обмін на 40 тисяч доларів вона обіцяла переписати будинок та ділянку на мого клієнта. Гроші одержала. А в результаті на початку літа 2021 року переписала на нового коханого, помінявши в будинку замки і підписавши договір з охоронною фірмою "Шериф". Автомобілі залишилися на території цього домоволодіння і новий власник не віддає їх законному власнику. Вже були спроби вивезти ці автомобілі на розбирання", - розповідає адвокат.

Він додає, що "новий власник" вже пробував розібрати авто і вивезти.

Автівки не повертають вже 9 місяців, а як тільки чоловік намагається потрапити на территорію домоволодіння, щоб забрати своє, одразу приїздить охоронна фірма.

"Я особисто приїхав до Мелітополя, викликав СОГ, написав заяву про незаконне заволодіння 13-ма автомобілями (289 КК). Чи знаєте результат? Нуль. Не внесли навіть в ЄРДР. Всім чхати на трьох дітей", - наркікає захисник.

За його словами, у цій ситуації він вбачає кілька варіантів подальшого розвітку подій: керівництво поліції зверне на неї увагу і автомобілі повернуть власнику, його підзахисний звернеться до іншої охоронної фірми, яка буде охороняти 13 авто і між охоронними фірмами станеться серйозний конфлікт і те, що авто розберуть і продадуть, а троє дітей заллишаться без житла.

Нагадаємо, що бізнеследі з Миколаєва створила банду і обібрала як липку співмешканця-іноземця.

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