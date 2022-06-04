Залишила записку і вистрибнула з вікна: в Одесі дитина вкоротила собі віку

Залишила записку і вистрибнула з вікна: в Одесі дитина вкоротила собі віку

Дівчинку, ще живою, у дворі будинку виявили сусіди й одразу викликали медиків.

Дитина вистрибнула з вікна своєї квартири, що розташована на четвертому поверсі багатоповерхівки по вулиці Генерала Вишневського, сьогодні вранці, коли нікого не було вдома.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

“Її, ще живою, у дворі будинку виявили сусіди й одразу викликали медиків, однак у кареті швидкої допомоги, дорогою до лікарні, вона померла”, - зазначили у поліції.

На місці працювала слідчо-оперативна група відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1. В ході огляду оселі сім’ї померлої була виявлена передсмертна записка. Встановлюються всі обставини події.

Нагадаємо, у житловому комплексі "Артвіль", що розташований поблизу промринку “Сьомий кілометр”, сталася смертельна подія. Дівчина випала з вікна квартири.

А напередодні в Одесі перед школою № 63 виявили тіло невідомого чоловіка у зашморгу.

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