Залишилася дружина та двоє дітей: на Івано-Франківщині від раптової хвороби помер учасник АТО/ООС

Помер учасник АТО/ООС сьогодні, 1 листопада, у лікарні.

У лікарні через ускладнення від раптової хвороби помер боєць полку "Азов", 38-річний старший солдат Ігор Ганькулич на псевдо "Ганьчик", родом з Івано-Франківщини. Серце чоловіка зупинилося сьогодні, 1 листопада.

Про це повідомляє пресслужба "Азов".

"Він був побратимом, який ніколи не ховався і брався за будь-яке завдання. Завжди намагався бути корисним. Ми всі запам’ятаємо його, як завжди веселого, простого та відвертого друга", – згадують азовці побратима.

Що відомо про військового

Ігор Ганчик народився у селі Пнів Івано-Франківської області 11 грудня 1982 року. На початку російсько-української війни чоловік одразу пішов добровольцем в 5-й батальйон територіальної оборони "Прикарпаття". У лавах полку "Азов" служив з 2016 року, спочатку в мінометному дивізіоні, а згодом - і у мінометній батареї 1-го батальйону. У складі мінометної батареї Ганьчик брав участь у багатьох операціях підрозділу, зокрема був у Мар’їнці та Красногорівці.

Відомо, що в Ігоря залишилась дружина та двоє дітей.

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