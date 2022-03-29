Залишили без техніки і живої сили: на Сіверщині ЗСУ "насипали" окупантам

Залишили без техніки і живої сили: на Сіверщині ЗСУ "насипали" окупантам

За попередніми підрахунками, втрати по живій силі противника за день склали до 22 військовослужбовців.

На Сіверщини оборонці України відправили в пекло окупатів разом із технікою.

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Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

"2 бронеавтомобілі “Тигр”, вантажний автомобіль Урал з БК та танк Т-72 були відправлені за вже всім відомими маршрутом. Також було пошкоджено 8 одиниць техніки противника та захоплено вантажний автомобіль "Урал" з сухим пайком. За попередніми підрахунками втрати по живій силі противника за день склали до 22 військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що сили оборони України зосереджують основні зусилля на:

недопущенні просування противника в напрямках населених пунктів Слов’янськ та Барвінкове;

зайнятті населених пунктів Кам’янка, Топольське (біля Ізюма );

); покращення тактичного положення в районі Чугуєва ;

; стримуванні атак противника в районах Рубіжного, Лисичанська, Попасної, не допускаючи обходу основних сил угруповання.

Одночасно українські захисники утримують кругову оборону міста Маріуполя і оборону та стримування просування росіян в районі Чернігова.