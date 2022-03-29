Залишили без техніки і живої сили: на Сіверщині ЗСУ "насипали" окупантам

За попередніми підрахунками, втрати по живій силі противника за день склали до 22 військовослужбовців.
На Сіверщини оборонці України відправили в пекло окупатів разом із технікою.
Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".
"2 бронеавтомобілі “Тигр”, вантажний автомобіль Урал з БК та танк Т-72 були відправлені за вже всім відомими маршрутом. Також було пошкоджено 8 одиниць техніки противника та захоплено вантажний автомобіль "Урал" з сухим пайком. За попередніми підрахунками втрати по живій силі противника за день склали до 22 військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що сили оборони України зосереджують основні зусилля на:
- недопущенні просування противника в напрямках населених пунктів Слов’янськ та Барвінкове;
- зайнятті населених пунктів Кам’янка, Топольське (біля Ізюма);
- покращення тактичного положення в районі Чугуєва;
- стримуванні атак противника в районах Рубіжного, Лисичанська, Попасної, не допускаючи обходу основних сил угруповання.
Одночасно українські захисники утримують кругову оборону міста Маріуполя і оборону та стримування просування росіян в районі Чернігова.