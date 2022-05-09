Залишили майно, худобу: з Херсонщини виїхав кожен п'ятий мешканець, з Херсона — майже половина

Залишили майно, худобу: з Херсонщини виїхав кожен п'ятий мешканець, з Херсона — майже половина

Місцеві жителі масово тікають із захоплених територій Херсонщини, адже жити в нестерпних умовах, які створили росіяни, дуже важко та небезпечно.

З тимчасово захопленого росіянами Херсона, за попередніми даними, виїхало близько 45% людей, з Херсонської області — кожен п’ятий.

Про це розповів голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута в інтерв'ю "Укрінформу".

"Це катастрофічна цифра. Окупанти мародерять, вбивають, ґвалтують, тому мирні жителі не витримують, дуже бояться та змушені покидати рідний дім", — зазначив голова ОВА.

За його словами, офіційних зелених коридорів окупанти не дозволяли робити, тому люди, ризикуючи своїм життям, самотужки виїжджали, організовуючись у колони.

"Спочатку - через Олександрівку та Снігурівку. Їх окупанти закрили. Пізніше люди їхали через Давидів Брід у Кривий Ріг, але вже більш як тиждень і ця дорога закрита. Я знаю, що у селах люди йшли навіть пішки, на велосипедах, пливли через річку. Вони залишили все майно, будинки, худобу", — розповідає Лагута.

Більша частина жителів області евакуювалася у Миколаївському та Дніпропетровському напрямках, каже голова адміністрації.

Раніше повідомлялося, що окупанти розстріляли евакуаційну колону, яка їхала із Мелітополя до Запоріжжя.

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