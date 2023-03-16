Залишили поховальний вінок на автівці: у Кривому Розі затримали вимагачів

У Кривому Розі затримали групу вимагачів, які залишили на капоті автомобіля поховальний вінок. До правоохоронців звернувся місцевий мешканець, якому погрожували невідомі, змушуючи виплатити три тисячі доларів, які він начебто заборгував.

Про це інформує пресслужба Національної поліції України.

"За результатами оперативних заходів поліцейські встановили особи вимагачів. Ними виявилися місцеві мешканці 24-х та 25-ти років. Молодший є підсудним у справі за фактом скоєння розбійного нападу", - йдеться в повідомленні.

Обох порушників затримали, фігурантам оголосили підозри за ч. 4 ст. 189 (вимагання) КК України. Тепер їм загрожує 7-12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Кривому Розі знешкодили мережу наркокартелю. Зловмисники сформували злочинну групу під назвою "Двадцятівські" та незаконно отримували понад мільйон доларів прибутку на місяць.

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