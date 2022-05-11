Залишилися без "Градів" і втратили три десятки вояк: на Запоріжжі оборонці України добряче поколошматили окупантів

Залишилися без "Градів" і втратили три десятки вояк: на Запоріжжі оборонці України добряче поколошматили окупантів

У Запорізькій області ЗСУ продовжують нищити окупантів.

За минулу добу оборонці України ліквідували зо три десятки росіян та стільки ж поранили.

Про це повідомляють у Штабі оборони Запорізького краю.

"Військовослужбовці Сил оборони на Запорізькому напрямку продовжують виконують завдання з відсічі та стримування російської агресії, надають адекватну відповідь ворогу та знищують його живу силу та техніку. Протягом минулої доби завдяки умілим діям та майстерності наших воїнів було знищено:

особового складу/ 33 особи, 28 поранено;

реактивних систем залпового вогню "Град"/ 6 од;

120 мм мінометів/ 2 од;

бойових броньованих машин/ 3 од.

автомобільної техніки/ 5 од.", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Запоріжжі демонтували гаубицю МЛ-20 – частину меморіального комплексу “Скорботна мати”, який розташований на правому березі міста. Така необхідність виникла через те, що російські окупанти та їхні посіпаки розповідали про те, що це бази ЗСУ.

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