Залишилися діти та дружина: що відомо про загиблого поліцейського у Чернігові

Залишилися діти та дружина: що відомо про загиблого поліцейського у Чернігові

Жінка загиблого написала зворушливий пост у Мережі.

У Чернігові в ніч проти 2 жовтня група молодиків жорстоко побила двох поліцейських. Один з правоохоронців – Артур Єрохін - помер. У чоловіка залишилася дружина та двоє дітей.

На своїй сторінці у Facebook дружина загиблого Вероніка Єрохіна опублікувала пост, в якому подякувала чоловіку за доньку та сина.

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“Ти подарував найбільше багатство – цих прекрасних, золотих два сердечка. Я все витримаю!! Я сильна!!! Чесно!!!! Я обіцяю!!! Все заради них!!!! Ми не забудемо тебе ніколи!!! Ти поруч будеш, я знаю, я вірю, ти будеш з небес нам допомагати. Наш ангел. Справжні батьки в наш час – це все ж рідкість,” -– написала жінка.

Нагадаємо, у Чернігові група молодиків напала на двох поліцейських, один з них загинув на місці. Інцидент трапився в супермаркеті. Двоє правоохоронців були у відпустці та цивільному одязі. Конфлікт стався через зауваження. Чоловіків виявили просто на тротуарі. Один з них помер на місці. Другого потерпілого доправили до реанімації, наразі він перебуває в обласній лікарні.

Напередодні чотирьом затриманим повідомили про підозру в умисному вбивстві поліцейського.

Відомо, що Артур Єрохін обіймав посаду старшого оперуповноваженого відділу боротьби злочинів, пов'язаними з торгівлею людьми. Він мав звання капітана Національної поліції.

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