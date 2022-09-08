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Залишилися ріжки та ніжки: ЗСУ "забавовнили" окупантів, які облаштувалися на аграрному підприємстві на Запоріжжі

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Залишилися ріжки та ніжки: ЗСУ "забавовнили" окупантів, які облаштувалися на аграрному підприємстві на Запоріжжі

ЗСУ продовжують завдавати великих втрат ворогу, цілячи по його базах.

Так, минулої доби, українські захисники поцілили у ворожу базу окупантів на території окупованої Запорізької області.

Про ситуацію на фронті йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"Ворожі війська продовжують зазнавати втрат. Внаслідок вогневого впливу по зосередження особового складу та військової техніки противника, що знаходились на території аграрного підприємства “Україна” села Солодководне Запорізької області, ворог зазнав значних втрат, кількість уточнюється", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, що в окупованому Сєвєродонецьку учні "навчаються" вдома без світла та Інтернету.

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