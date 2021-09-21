Залишилися суцільні руїни: під Запоріжжям чоловік підірвав 2-поверховий будинок, намагаючись скоїти самогубство (фото)

Чоловік відкрив газ і намагався вкоротити собі віку.

У Приморську Запорізької області у двоповерховому будинку пролунав вибух. Таким чином власник будинку намагався піти з життя.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Запорізькій області.

Сьогодні, 21 вересня близько 11 години до Бердянського районного відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в місті Приморськ стався вибух двоповерхового будинку.

На місце події негайно виїхали правоохоронці, рятувальники ДСНС та медики.

З-під уламків зруйнованого будинку рятувальники витягли його 60-річного власника. З'ясувалося, що чоловік намагався скоїти суїцид, увімкнувши газ. Йому надали медичну допомогу.

"Вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) та ст. 120 (Доведення до самогубства) Кримінального кодексу України. На теперішній час триває огляд місця події", - повідомили у поліції.

Нагадаємо, що у Донецькій області оперативники провели інсценування замовного вбивства. В магазині "замовленого" підприємця пролунали вибух та постріли.

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