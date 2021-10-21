Залишилося 5 балонів із необхідних ста: під Хмельницьким хворі на коронавірус можуть залишитися без кисню

Залишилося 5 балонів із необхідних ста: під Хмельницьким хворі на коронавірус можуть залишитися без кисню

Міська влада та лікарі скаржаться, що виникла затримка із постачанням кисню.

У Славуті Хмельницької області у міській лікарні проблеми з киснем для хворих на коронавірус. Залишилося 5 балонів із необхідних на добу ста. Рідкого кисню, який в лікарні споживають півтори тонни, немає взагалі.

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Про це розповідає "Суспільне" з посиланням на слова директора закладу Леоніда Радзивілюка.

За його словами, зараз в ковідному відділенні перебуває 70 пацієнтів, з них 40 - кисневозалежні. Це загалом пацієнти зі штамом дельта і вони потребують високопотокової кисневої підтримки.

У міськраді запевняють, що хворі без допомоги не залишаться, і їх будуть розміщувати у інших медзакладах.

"Будемо міняти маршрутизацію, розміщувати людей по інших лікарнях, таким чином, щоб надавати їм послуги. Я не хочу на цю тему навіть говорити, тому що я думаю, що повинні допомагати усі", - наголошує міський голова Славути Василь Сидор.

Працівники міської лікарні з ночі возять кисневі балони з Хмельницької атомної електростанції, однак повністю киснем лікарню вона забезпечити не може. В одному балоні міститься шість кубометрів кисню - за годину може йти три балони.

Якщо з атомної електростанції привезуть 10-15 балонів, то їх вистачить до кінця доби – каже Леонід Радзивілюк.

За його словами, львівський завод зараз не має змоги забезпечити рідким киснем.

"Вони говорять про те, що завантажити кисень на Хмельницьку область немає можливості. Можливо завтра. Але це вже продовжується п’ятий день", - говорить головний лікар.

Лікарня та місцева влада зараз звернулися до місцевих підприємців з проханням допомогти у придбанні кисню. Однак проблему може вирішити лише будівництво кисневої станції.

"В квітні було задекларовано державою щодо будівництва кисневих станцій. Були виділені частково кошти, вже розпочали проєктну документацію. Ми розраховували, що у вересні будемо мати кисневу станцію. Зараз вже проєкти замовили, вони проходять експертизу" - каже міський голова Славути Василь Сидор.

Нагадаємо, що лікарнях Житомира, куди госпіталізують пацієнтів із коронавірусною хворобою, ситуація із забезпеченням киснем - напружена. У медзакладах виникли проблеми із його постачанням.

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