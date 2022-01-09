Залишиться без програмного забезпечення і супутніх технологій: у США заговорили про нові санкції щодо Росії, якщо та нападе на Україну

Залишиться без програмного забезпечення і супутніх технологій: у США заговорили про нові санкції щодо Росії, якщо та нападе на Україну

Санкції можуть включати значні обмеження на продукцію, що експортується зі США до Росії.

У США адміністрація президента Байдена оприлюднила нове рішуче попередження Росії, якщо вона продовжить погрози вторгнення в Україну.

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Про це повідомляє Assotiated Press.

Американські офіційні особи заявили про можливість поступової зміни рішень щодо майбутньої стратегічної позиції США в Європі, а також акцентували на тому, що Росія отримає виснажливі санкції, якщо вона вторгнеться в Україну.

На додаток до прямих санкцій проти російських організацій, ці санкції можуть включати значні обмеження на продукцію, що експортується зі США до Росії, і іноземну продукцію, що підпадає під юрисдикцію США.

У разі російського вторгнення в Україну "ми – у координації з нашими союзниками та партнерами – негайно завдамо серйозних і величезних витрат на економіку Росії, включаючи її фінансову систему та сектори, які вважаються критичними для Кремля", – сказав виданню чиновник з адміністрації президента.

Окрім санкцій щодо енергетики та споживчих товарів, США та їхні союзники розглядають заборони на експорт до Росії передових електронних компонентів, програмного забезпечення та супутніх технологій, які використовують американське обладнання. За словами чиновників, Росія може бути додана до найбільш обмеженої групи країн з метою експортного контролю разом з Кубою, Іраном, Північною Кореєю та Сирією.

Вплив може поширитися на авіаційну електроніку, верстати, смартфони, ігрові консолі, планшети та телевізори.

Такі санкції також можуть бути спрямовані на критично важливу російську промисловість, включаючи її сектори оборони та цивільної авіації, що вдарить по високотехнологічним амбіціям Росії, чи то у сфері штучного інтелекту чи квантових обчислень.

Після зустрічі в понеділок у середу відбудуться дискусії між Росією та членами НАТО, а в четвер — із більш широкою європейською аудиторією.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки збираються надати Україні додаткову військової допомогу на тлі російської агресії. За планом - відправити до України переносні зенітно-ракетні комплекси (ПЗРК) "Stinger".

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