Залишив коней помирати – на Харківщині фермер втік до РФ, кинувши майже 30 тварин напризволяще

Після втечі фермера коні не їдять по два дні через брак їжі.

У Харківській області власник ферми втік до Росії, покинувши під обстрілами та без їжі 28 коней.

Про це розповіли UAnimals.

Як зазначили зоозахисники, ферму постійно обстрілюють окупанти, через що вже загинуло 5-місячне лоша, а кобила отримала поранення.

Наразі тваринами опікуються місцеві правоохоронці та Олексій – єдиний конюх, який залишився на фермі. Він працює тут уже 12 років.

"Я не міг залишити тварин помирати, але і самому важко давати раду", – розповів Олексій.

За його словами, місцеві правоохоронці, які допомагають доглядати коней, домовляються з фермерами і волонтерами про їжу для тварин – сіно, овес, сіль.

Проте їжі коням усе одно бракує. Як розповідає Олексій, іноді тварини голодують по два дні поспіль. Також на фермі немає дров для опалення приміщень, тому в морози навіть питна вода замерзає.

Зоозахисники подали на власника ферми заяву в поліцію за жорстоке поводження з тваринами.

"За законом, поліція має право принаймні тимчасово вилучити тварин, поки суд не ухвалить остаточне рішення у цій справі. Тоді команда UAnimals зможе вивезти коней з-під обстрілів", – кажуть зоозахисники.

Вони закликають поліцію якомога швидше розглянути їхню заяву та допомогти врятувати коней від війни та жорстокості.

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