Залишив школу і зник: у Сумській області розшукують 13-річного хлопчика (фото)

Залишив школу і зник: у Сумській області розшукують 13-річного хлопчика (фото)

Поліція просить допомогти розшукати дитину.

Сьогодні, 28 вересня, у Сумській області розшукують 13-річного жителя Шостки Олександра Юріна. Хлопчик самовільно залишив школу і досі його місце перебування невідоме.

Про це повідомила пресслужба поліції області.

"Поліцейські вживають всіх заходів, аби розшукати хлопця, і розраховують на допомогу небайдужих громадян", - зазначили правоохоронці.

На вигляд Олександру 12-13 років, зростом близько 155 см, худорлявої статури. Має темно-русяве волосся та блакитні очі.

Був вдягнений у чорну куртку та темні штани. На голові мав сіру шапку зі світлим написом, взутий у темні кросівки.

"Правоохоронці звертаються до всіх громадян з проханням не бути байдужими. Якщо комусь відома будь-яка інформація, що допоможе у розшуку Олександра Юріна, прохання повідомити до Шосткинського районного управління поліції за адресою: м. Шостка вул. Свободи, 67, або за телефонами: 050-327-91-48 (чергова частина), або на цілодобову лінію служби 102", - зазначили у поліції.

Нагадаємо, у Херсоні розшукали 6-річного Давида Кузнєцова. Хлопчик зник вчора ввечері, 27 вересня, тож шукати дитину вирушили правоохоронці і волонтери.

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