Залишив свічку без нагляду: в Одесі під час пожежі у будинку загинув чоловік

В Одесі через залишену без нагляду свічку під час пожежі загинув чоловік.

Про це повідомили у ДСНС Одеської області.

Подія сталася в Малиновському районі на вулиці Іцхака Рабіна. Через свічку загорілося майно у квартирі. Рятувальники загасили пожежу за близько пів години. Внаслідок пожежі загинув 77-річний господар квартири.

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