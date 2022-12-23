Залишив свічку без нагляду: в Одесі під час пожежі у будинку загинув чоловік

Тіло загиблого виявили рятувальники.
В Одесі через залишену без нагляду свічку під час пожежі загинув чоловік.
Про це повідомили у ДСНС Одеської області.
Подія сталася в Малиновському районі на вулиці Іцхака Рабіна. Через свічку загорілося майно у квартирі. Рятувальники загасили пожежу за близько пів години. Внаслідок пожежі загинув 77-річний господар квартири.
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