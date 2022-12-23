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Залишив свічку без нагляду: в Одесі під час пожежі у будинку загинув чоловік

Залишив свічку без нагляду: в Одесі під час пожежі у будинку загинув чоловік

Фото: pixabay.com

Тіло загиблого виявили рятувальники.

В Одесі через залишену без нагляду свічку під час пожежі загинув чоловік.

Про це повідомили у ДСНС Одеської області.

Подія сталася в Малиновському районі на вулиці Іцхака Рабіна. Через свічку загорілося майно у квартирі. Рятувальники загасили пожежу за близько пів години. Внаслідок пожежі загинув 77-річний господар квартири.

Нагадаємо:

  • на Волині внаслідок пожежі в житловому будинку загинули батько з сином. Чоловікам було 52 та 24 роки
  • на Львівщині вночі в будинку згоріли двоє людей

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