Залишив записку і повісився: під Харковом в будинку знайшли задушеним чоловіка і його матір

Залишив записку і повісився: під Харковом в будинку знайшли задушеним чоловіка і його матір

Поліція розслідує інцидент як умисне вбивство.

У Харківській області в одному з приватних будинків знайшли задушеною жінку, а також повішеним її сина.

Про це повідомили в Нацполіції області.

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Інцидент стався в селищі Калинівка. Староста Яковенківської сільської ради повідомив в поліцію, що вже кілька днів не може зв'язатися з 67-річною жінкою та її 40-річним сином.

На місце події виїхали правоохоронці, які під час обстеження будинку виявили тіла двох осіб: чоловіка та жінки. Громадянка лежала на дивані — на її тілі правоохоронці виявили сліди задушення. В цьому ж будинку поліцейські знайшли повішеним і її сина. Поруч з тілом чоловіка була передсмертна записка.

“Тіла загиблих направлені до моргу для проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини. За даними фактами слідчим відділу поліції №1 Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває”, — розповіли в пресслужбі Нацполіції області.

Нагадаємо, що у Дніпропетровській області літня жінка отруїлася чадним газом під час того, як на території приватного будинку спалювала листя. Жінка втратила свідомість і впала в багаття.

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