Залишив записку рідним: подробиці загибелі підлітка у СІЗО в Харкові

Хлопець пробув у СІЗО пів року.

У СІЗО в Харкові 17-річний підліток вкоротив собі віку. Перед цим він написав записку своїм рідним.

Про це повідомляє Newsroom.

Хлопця знайшли повішаним на простирадлі під час чергового обходу камер. Загиблий був родом із Лозової Харківської області.

У липні 2020 року вироком Лозівського районного суду хлопця було визнано винним у скоєнні крадіжки (ч. 3 ст. 185 ККУ). Суд присудив йому випробувальний термін відбування покарання строком на 2 роки. Втім, на шлях виправлення підліток не став і вже незабаром знову попався на злочині. Його звинуватили за трьома статтями: ч. 2 ст. 186, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 190 (грабіж, крадіжка, шахрайство).

У СІЗО хлопець перебував із 29 квітня 2021 року.

Під час огляду тіла підлітка судово-медичний експерт не виявив тілесних ушкоджень, які б могли свідчити про насильницьку смерть. Також у хлопця знайшли передсмертну записку. У ній він просив рідних у його смерті нікого не звинувачувати та попросив вибачення за все.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу України. Також правоохоронці перевірять дії посадових осіб ГУ “Харківський слідчий ізолятор” за ч. 2 ст. 367 ККУ (“недбале ставлення до виконання своїх службових обов'язків”).

Нагадаємо, що у Харківському СІЗО ув’язнений скоїв самогубство повісившись на простирадлі. Медикам не вдалося його реанімувати. Утримувався підліток з трьома неповнолітніми. Скарг щодо умов утримування та неналежного ставлення до нього з боку співкамерників та працівників слідчого ізолятора до адміністрації установи не надходило.

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