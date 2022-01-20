Залишив записку: стала відома доля хлопця, який зник після сварки з батьком в Одесі

Спочатку батьки намагалися самостійно розшукати сина.
В Одесі поліцейські знайшли підлітка, який втік після сварки з батьками, та не повернувся додому.
Про це повідомили у патрульній поліції Одеської області.
Пізно вночі, 19 січня, до правоохоронців звернулися батьки, і розповіли, що їх 15-річний син досі не повернувся додому, а телефон його відключений.
Батько хлопчика зізнався, що напередодні у нього була сварка з сином і після цього він пішов ночувати до друзів. Про це він написав у записці, коли прийшов з навчання.
Спочатку батьки намагалися самостійно розшукати сина, проте знайти дитину їм не вдалося.
Патрульні розпочали пошуки у гуртожитку навчального закладу хлопця. Опитавши адміністрацію та мешканців гуртожитку, вже за кілька хвилин вони виявили втікача в одній з кімнат.
Хлопця доправили до відділення поліції та передали працівникам ювенальної превенції, які працюватимуть з родиною.
Нагадаємо, в Одеській області розшукують дівчину, яка пішла з дому і зникла.
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