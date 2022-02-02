Залишив записку та зник: у Чернівецькій області вже 2 тижні розшукують хлопця

Залишив записку та зник: у Чернівецькій області вже 2 тижні розшукують хлопця

Пошуки тривають вже два тижні.

У Рукшині Чернівецької області продовжують розшукувати 22-річного хлопця, який залишив записку вдома та зник. Поки правоохоронці не знайшли жодних його слідів.

Про це пише "Суспільне".

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Поліцейські оглянули ліси та закинуті будинки поблизу місця, де хлопця бачили востаннє. Там не знайшли особистих речей чи одягу, які б означали, що зниклий перебував на тій території.

Наразі відпрацьовують версію, що хлопець міг поїхати до іншої області й перебувати там. Пошуки триватимуть, поки хлопця не знайдуть.

Раніше стало відомо, що Ігор Паращак взяв із собою теплі речі, термос та зник. Також хлопця розшукують і місцеві жителі. Пошуки тривають другий тиждень, але поки безрезультатно.

Рідні бійців, яких вважають зниклими безвісти 9-ий рік, досі не знають про їхню долю

Нагадаємо, що у Харкові зниклого безвісти 39-річного чоловіка знайшли застреленим у власному авто.

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