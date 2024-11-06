Залишився тільки скелет: в Карпатах виявили залишки тіла ймовірного ухилянта – журналіст (фото)

Поруч зі скелетом знайшли особисті речі та документи на ім'я українця 1980 року народження з Чернігівської області.
На Івано-Франківщині, поблизу кордону з Румунією знайшли скелет чоловіка – ймовірного втікача від мобілізації.
Про це повідомив місцевий журналіст Віталій Глагола в Telegram.
За словами журналіста, тіло пролежало в лісі кілька місяців, поруч знайшли особисті речі та документи на ім'я українця 1980 року народження з Чернігівської області. Причину смерті встановить експертиза.
Поліція Закарпатської області про цю подію поки не інформувала.
Раніше Віталій Глагола розповів, що на Закарпатті зварювальник втік до Угорщини через самостійно вирізану дірку в мості.
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