"Залишки виковирювали зі стінок авто": окупанти підриваються на своїх мінах (перехоплення)

Російські окупанти гинуть в Україні не лише завдяки роботі ЗСУ.

Вони постійно підриваються на своїх же мінах.

Про це у телефонній розмові, яку перехопило ГУР міноборони, окупант розповів своїй дружині.

За його словами, він вже встиг "почилитися" на нарах, щоправда навмисно не сказав за що, бо знає, що можуть прослуховувати.

"Виходили, є 2 200-тих і багато 300-тих. На своїх же мінах знову підірвалися. Ми людину, залишки, виковирювали зі стінок авто", - розповів окупант.

агадаємо, що минулої доби ЗСУ відбили ворожі спроби штурму на Слов'янському напрямку.

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