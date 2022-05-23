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Залиште ворогу "гостинці": в оперативному командуванні "Південь" попередили про заміноване узбережжя та прибережні води

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Залиште ворогу "гостинці": в оперативному командуванні "Південь" попередили про заміноване узбережжя та прибережні води

Фото: pixabay.com

Не намагайтеся випробувати долю. 

Дослухайтеся до сигналів тривог, дійте впевнено і беззаперечно. 

Про це інформує оперативне командування "Південь" у повідомленні у Facebook. 

Не намагайтеся випробувати долю – не наражайте себе на небезпеку, яку несуть заміноване узбережжя та прибережні води, зокрема в штормову погоду. Залиште ворогу «гостинці», що здатні зруйнувати його плани.

"Пам’ятайте, що в гібридній війні ворог починає боротьбу зі свідомості, не піддавайтесь провокаціям, перевіряйте ретельно інформацію і довіряйте тільки офіційним джерелам.Все буде Україна! Разом до Перемоги!", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, в Чорному морі продовжується маневрування 6 великих десантних кораблів та 2 носіїв крилатих ракет. В готовності до використання понад півтора десятка снарядів. Брязкаючи зброєю, вони утримують блокаду українських портів та цивільного судноплавства.

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