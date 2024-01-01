"Залишусь доти, доки тут буде небезпечно": у Києві знайшли тіло парамедикині з Британії

25-річну Кетрін "Кет" Мельничук знайшли мертвою у її власному ліжку в Києві. Про причини смерті поки не повідомляється.

У Києві було знайдено тіло британської тактичної медикині та волонтерки, 25-річної Кетрін Мельничук з позивним "Апач".

Про смерть волонтерки повідомили її колеги зі спільноти "Проєкт "Konstantin" ще 24 грудня. Поліція Києва поки не коментувала інцидент.

"З глибоким жалем повідомляємо про смерть Кетрін Мельничук. Все, що ми знаємо, це те, що її знайшли у своєму ліжку вранці (24 грудня 2023 року). Причина її смерті на даному етапі не вважаються підозрілими. Детальніша інформація буде оприлюднена згодом владою", – йдеться в повідомленні.

Причина її смерті на даному етапі не вважаються підозрілими / Фото: thesun.co.uk

Як зазначило британське видання The Sun, Кетрін розповідала, що виросла на південному сході Лондона та ходила до школи поблизу Орпінгтона. У студентському віці вона стала вивчати хімію в Брістольському університеті.

"Я залишатимуся (в Україні. - Ред.) до тих пір, поки, можливо, тут буде небезпечно або поки мені не доведеться повернутися до брата чи матері. Я почуваюся безпечно, і компетентною у цій країні", - розповідала Кейт.

Фото: thesun.co.uk

"Вона присвятила своє життя допомозі іншим як медик, як науковець і дослідник, і як друг. Останні 18 місяців Кет була волонтером в Україні, працюючи в матеріально-технічному забезпеченні та бойовим медиком по всій країні", – розповіли журналістам родичі дівчини.

Колишній керівник Кетрін у волонтерській організації StaySafeUA Андрій Депко сказав MailOnline : "Вона так багато зробила для України за 13 місяців, які вона була з нами, перш ніж пішла працювати військовим парамедиком. Вона хотіла бути на передовій, рятувати солдатів і використовувати освіту та навички, які мала. Вона хотіла бути там 24/7".