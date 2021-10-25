Знімала відео для інстаграм: у Кривому Розі 18-річна дівчина знущалася з кішки (відео)

Знімала відео для інстаграм: у Кривому Розі 18-річна дівчина знущалася з кішки (відео)

Операторка, яка знімала знущання, супроводжувала його гучним реготом.

У Кривому Розі дівчина виклала відео, на якому вона заливає в рот кішці пиво.

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Ним вона поділилася на своїй сторінці в інстаграм.

На кадрах видно, як 18-річна дівчина, підписана в інстаграм як vitalyevna (Дашка) з Кривого Рогу схопила за голову домашню кицьку і заливає їй у рота пиво, примовляючи "Рота відкрий, дура бл**ь".

За кадром "операторка" регоче з побаченого.

У Криворізькому районному управлінні поліції про факт знущання з тварини дізналися завдяки повідомленню журналістів.

"Факт внесено у журнал єдиного обліку та повідомлень. Наші фахівці в рамках реєстрації будуть з'ясовувати особу дівчини та встановлювати обставини події", - прокоментувала ТСН.ua речниця Криворізької поліції Оксана Лєсонен.

Слід зазначити, що в Україні передбачене покарання за знущання з тварин.

Нагадаємо, що у Херсонській області в смт Велика Олександрівка місцева жителька на очах у дитини жорстоко вбила собаку сусідів, бо вирішила, що тварина душить її курей.

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