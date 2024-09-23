Заліз до будинку через вікно і зґвалтував дитину: на Кіровоградщині засуджено чоловіка

Зловмисник не визнавав своєї провини.

На Кіровоградщині 45-річного жителя смт Новгородка, раніше неодноразово судимого, визнано винним у зґвалтуванні 14-річної дівчини.

Про це йдеться у рішенні в Долинського районного суду.

"Кривдник, перебуваючи поряд з оселею потерпілої, проник через відчинене вікно до будинку, де проживала дівчинка та зґвалтував її. Незважаючи на невизнання провини та заперечення обставин злочину, прокурором доведено факт вчинення сексуального насильства над дитиною", - йдеться у повідомленні.

Злочинця засуджено до 13 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Львові чоловік зґвалтував у кущах 11-річного хлопчика.

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