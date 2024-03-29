"Залізають у величезні борги": військовий розповів про серйозну проблему з онлайн-казино у ЗСУ

Деякі військовослужбовці беруть кредити та позичають у побратимів гроші на гру.

У Збройних силах України існує серйозна проблема через азартні ігри, оскільки деякі військовослужбовці потрапляють у серйозні борги.

Про це на телеканалі Київ24 розповів молодший сержант ЗСУ Павло Петриченко.

Він навів приклад проблеми популярності онлайн казино серед військових.

"В нас є живий приклад. Я не знаю, скільки він програв своїх коштів, але він побратимам був винен 700 тисяч гривень. І не зрозуміло, скільки боргів він має по кредитах. Це те, що він був винен своїм побратимам в суміжному з нами підрозділі", - розповів Петриченко.

Він зазначив, що у нього в підрозділі за цим пильно слідкують і проводять відповідну роботу з бійцями.

"Я не байдужий до особового складу", - додав військовий.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ запустили процес ротації військових частин на лінії фронту.

Крім того, ми раніше інформували, що експосадовець ЗСУ збагатився на 58 млн грн, а замість їжі для бійців накупляв собі землі і квартиру в Києві.

Читайте також: