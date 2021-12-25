Залізли до будинку та під час пограбування вбили: на Закарпатті знайшли мертвою жінку (фото)

Чоловікам загрожує до 12 років позбавлення волі.
У Закарпатській області зять знайшов мертвою свою тещу. Поліція встановила, що жінку вбили під час пограбування.
Про це повідомили в Нацполіції Закарпатської області.
За даними правоохоронців, до будинку жінки напередодні ввірвались двоє зловмисників, віком 19 та 30 років. Вони вкрали мобільні телефони та банківські картки пенсіонерки. Коли жінка помітила злодіїв, то один із нападників штовхнув потерпілу і вона впала.
Тіло жінки знайшов її зять, який прийшов провідати тещу. Також він помітив, що її пограбували.
Правоохоронці знайшли на тілі жінки травми голови. Також поліція затримала підозрюваних.
Відкрито провадження 3 ст. 187 Кримінального кодексу України (Розбій, поєднаний із проникненням у житло). Також підозрюваним вже обрано запобіжні заходи. Чоловікам загрожує до 12 років позбавлення волі. Триває слідство.
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