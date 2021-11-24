Залізли на чуже подвір'я і до смерті забили собаку: під Черніговом за вбивство пса двоє чоловіків отримали по 5 років

Залізли на чуже подвір'я і до смерті забили собаку: під Черніговом за вбивство пса двоє чоловіків отримали по 5 років

Чоловікам суд присудив 5 років ув'язнення.

У Чернігівській області за умисне вбивство собаки двоє чоловіків отримали по 5 років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Чернігівської області.

Двох жителів Ріпкинської територіальної громади визнано винними і засуджено до 5 років позбавлення волі за жорстоке поводження з твариною, вчиненим умисно з особливою жорстокістю, з хуліганських мотивів, групою осіб, що призвело до загибелі тварини (ч. 1 ст. 162 та ч. 3 ст. 299 КК України).

Одному з обвинувачених призначено покарання у вигляді 5 років 3 місяців позбавлення волі, іншому - 5 років 2 місяців позбавлення волі.

Слідством встановлено, що двоє нетверезих чоловіків 5 лютого поточного року пробралися на територію чужого домоволодіння села Задеріївка Ріпкинської селищної ради та жорстоко забили до смерті собаку господарів, яка не являла для них жодної загрози.

Нагадаємо, що у Черніівській області двоє чоловіків вбили собаку, який на них гавкав. Вони почали душити його, бити цеглиною, а потім поклали в будку.