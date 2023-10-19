“Залізне укриття”: в Україні з'явився портал з інформацією про всі об’єкти цивільного захисту

На офіційному сайті можна дізнатися адресу укриттів в усіх населених пунктах.

У четвер, 19 жовтня, в Україні почав працювати в тестовому режимі офіційний портал "Залізне укриття", який містить інформацію про всі доступні для українців об'єкти цивільного захисту.

На сайті зазначено адреси укриттів, які уже введено в дію, та тих, які все ще облаштовуються, в усіх населених пунктах України.

Окрім адреси, тут міститься інформація про витрачені кошти на ремонт чи облаштування бомбосховища.

Відповідно до опублікованої інформації, у фонді захисних споруд цивільного захисту наразі налічується 61803 укриття.

Цього року було приведено до ладу 3891 об'єкт, на ці роботи було витрачено 5,2 мільярда гривень. До кінця 2023 року планують завершити ремонтні роботи ще у 2956 укриттях, вартість робіт - 1,4 мільярда гривень.

Загалом цього року заплановано обладнати 6847 укриттів.

Невдовзі інформація про укриття буде доступною не лише на офіційному порталі, а й у "Дії".

Нагадаємо, у вересні цього року заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Тимур Ткаченко повідомив, що в Україні створено понад 61 тисячу об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту. Така кількість об’єктів дозволяє укрити близько половини населення країни.

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