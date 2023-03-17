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Залізнична аварія у США, протести в Парижі та нова допомога Україні: головні новини ночі 17 березня

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Залізнична аварія у США, протести в Парижі та нова допомога Україні: головні новини ночі 17 березня

Французи знову протестували через пенсійну реформу

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 17 березня 2023 року:

  • Вашингтон анонсував нову безпекову допомогу для України: що відомо Читати далі –>
  • Тисячі французів протестували в Парижі на тлі рішення уряду щодо "пенсійної реформи" Читати далі –>
  • У США два потяги зійшли з рейок: подробиці інциденту Читати далі –>
  • Туреччина відмовилася обслуговувати російські та білоруські літаки Airbus і Boeing Читати далі –>
  • Україна може виробляти ядерне паливо, яким ЄС замінить російське – Міненерго Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
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