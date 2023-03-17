Залізнична аварія у США, протести в Парижі та нова допомога Україні: головні новини ночі 17 березня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
Головні новини ночі 17 березня 2023 року:
- Вашингтон анонсував нову безпекову допомогу для України: що відомо Читати далі –>
- Тисячі французів протестували в Парижі на тлі рішення уряду щодо "пенсійної реформи" Читати далі –>
- У США два потяги зійшли з рейок: подробиці інциденту Читати далі –>
- Туреччина відмовилася обслуговувати російські та білоруські літаки Airbus і Boeing Читати далі –>
- Україна може виробляти ядерне паливо, яким ЄС замінить російське – Міненерго Читати далі –>
Читайте також: