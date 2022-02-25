Залізниця запустила низку евакуаційних рейсів до Західної України

Укрзалізниця оголошує низку евакуаційних рейсів зі столиці в західному напрямку.
Відправлення поїздів здійснюються з вокзалу Київ-Пасажирський, зокрема з приміського вокзалу – стежте за оголошеннями диктора по станції, повідомили в Укрзалізниці.
Згідно з розкладом до відправки готові поїзди:
- 095 Київ - Рахів о 19:48 (посадку подовжено)
- 029 Київ - Ужгород о 20:05 (посадку подовжено)
- 049 Київ - Трускавець о 20:12 (додано ще 5 вагонів)
- 057 Київ - Ворохта о 20:21
- 097 Київ - Ковель 21:22
- 007 Київ - Чернівці 0 22:22
- 091 Київ - Львів о 22:37
А також низка електричок, які здійснять транзитну доставку з пересадкою в обраному залізничним штабом місті пересадку на запасний дизель-поїзд.
Зважаючи на обставини, можливі затримки подачі поїздів, але вагонів вдосталь для безпечної евакуації близько 10 тисяч осіб до кінця доби.
Посадка здійснюється в порядку живої черги, перевага традиційно надається дітям, жінкам та маломобільним.
Під час посадки просять дотримуватись порядку, а під час поїздки – не розголошувати своє місцеперебування. Також не дивуйтеся аварійному освітленню у салонах – що менше поїзд схожий на гірлянду, то безпечніша мандрівка.
Зазначимо:
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- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
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