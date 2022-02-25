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Залізниця запустила низку евакуаційних рейсів до Західної України

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Залізниця запустила низку евакуаційних рейсів до Західної України

ГУ НП в Херсонській області

Укрзалізниця оголошує низку евакуаційних рейсів зі столиці в західному напрямку.

Відправлення поїздів здійснюються з вокзалу Київ-Пасажирський, зокрема з приміського вокзалу ­– стежте за оголошеннями диктора по станції, повідомили в Укрзалізниці.

Згідно з розкладом до відправки готові поїзди:

  • 095 Київ - Рахів о 19:48 (посадку подовжено)
  • 029 Київ - Ужгород о 20:05 (посадку подовжено)
  • 049 Київ - Трускавець о 20:12 (додано ще 5 вагонів)
  • 057 Київ - Ворохта о 20:21
  • 097 Київ - Ковель 21:22
  • 007 Київ - Чернівці 0 22:22
  • 091 Київ - Львів о 22:37

А також низка електричок, які здійснять транзитну доставку з пересадкою в обраному залізничним штабом місті пересадку на запасний дизель-поїзд.

Зважаючи на обставини, можливі затримки подачі поїздів, але вагонів вдосталь для безпечної евакуації близько 10 тисяч осіб до кінця доби.

Посадка здійснюється в порядку живої черги, перевага традиційно надається дітям, жінкам та маломобільним.

Під час посадки просять дотримуватись порядку, а під час поїздки – не розголошувати своє місцеперебування. Також не дивуйтеся аварійному освітленню у салонах – що менше поїзд схожий на гірлянду, то безпечніша мандрівка.

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