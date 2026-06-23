Мосту через Північнокримський канал в Криму більше не існує: момент знищення потрапив на відео

Момент знищення залізничного мосту через Північнокримський канал / © скриншот з відео

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Залізничного мосту через Північнокримський канал в Криму більше не існує.

Сили Спеціальних операцій оприлюднили момент знищення у Telegram.

«Підрозділи Middle Strike Cил спеціальних операцій у взаємодії з підпільниками Руху опору ССО знищили залізничний міст через Північнокримський канал, у тимчасово окупованому Криму, поблизу села Роздольне», — йдеться у повідомленні.

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У ССО зазначили, що це була стратегічна військово-логістична артерія окупантів. Об’єкт був частиною транспортного коридору для переміщення вантажів, ресурсів і військово-матеріальних засобів у двох ключових напрямках: із території РФ через Крим — для забезпечення угруповання військ на південному напрямку, а також усередині півострова — для підтримання функціонування кримської військової інфраструктури.

«Дрони ССО у ніч проти 22 червня влучними ударами знищили міст: зруйноване як залізничне полотно, так і відбувся обвал одного з прогонів», — уточнили ССО під відео.

Водночас підпільники Руху опору ССО повідомили про прибуття спеціальної ремонтної залізничної техніки до об’єкту. Була розпочата друга фаза місії. У ніч проти 23 червня дрони ССО уразили як ремонтну техніку, так і повторно залишки моста.

Сили спеціальних операцій продовжують руйнувати військову логістику ворога, знижуючи його наступальний і оборонний потенціал.

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Дата публікації 15:13, 23.06.26 Кількість переглядів 41 Залізничного мосту через Північнокримський канал в Криму більше не існує: момент знищення

Нагадаємо, Сили безпілотних систем ЗСУ провели надрезультативну нічну операцію 23 червня. В окупованому Криму та на інших захоплених територіях України було уражено 60 критичних цілей Росії, включно з ППО, нафтобазами та авіацією.

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