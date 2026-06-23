ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
697
Час на прочитання
2 хв

Мосту через Північнокримський канал в Криму більше не існує: момент знищення потрапив на відео

Сили спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з партизанами знищили стратегічний залізничний міст окупантів через Північнокримський канал, повторним ударом випаливши ще й дефіцитну ремонтну техніку ворога.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Коментарі
Момент знищення залізничного мосту через Північнокримський канал

Момент знищення залізничного мосту через Північнокримський канал / © скриншот з відео

Залізничного мосту через Північнокримський канал в Криму більше не існує.

Сили Спеціальних операцій оприлюднили момент знищення у Telegram.

«Підрозділи Middle Strike Cил спеціальних операцій у взаємодії з підпільниками Руху опору ССО знищили залізничний міст через Північнокримський канал, у тимчасово окупованому Криму, поблизу села Роздольне», — йдеться у повідомленні.

У ССО зазначили, що це була стратегічна військово-логістична артерія окупантів. Об’єкт був частиною транспортного коридору для переміщення вантажів, ресурсів і військово-матеріальних засобів у двох ключових напрямках: із території РФ через Крим — для забезпечення угруповання військ на південному напрямку, а також усередині півострова — для підтримання функціонування кримської військової інфраструктури.

«Дрони ССО у ніч проти 22 червня влучними ударами знищили міст: зруйноване як залізничне полотно, так і відбувся обвал одного з прогонів», — уточнили ССО під відео.

Водночас підпільники Руху опору ССО повідомили про прибуття спеціальної ремонтної залізничної техніки до об’єкту. Була розпочата друга фаза місії. У ніч проти 23 червня дрони ССО уразили як ремонтну техніку, так і повторно залишки моста.

Сили спеціальних операцій продовжують руйнувати військову логістику ворога, знижуючи його наступальний і оборонний потенціал.

Нагадаємо, Сили безпілотних систем ЗСУ провели надрезультативну нічну операцію 23 червня. В окупованому Криму та на інших захоплених територіях України було уражено 60 критичних цілей Росії, включно з ППО, нафтобазами та авіацією.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
697
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie