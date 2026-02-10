ТСН у соціальних мережах

Залізничник «зливав» ворогу локації техніки Сил оборони: що йому загрожує

Контррозвідка Служби безпеки України викрила на Донеччині ще одного інформатора російських спецслужб.

Затриманий

Затриманий / © СБУ

Служба безпеки України затримала працівника Укрзалізниці, який передавав ворогу дані про техніку ЗСУ у Слов’янську.

Про це йдеться повідомленні пресслужби у Telegram.

Ним виявився 33-річний співробітник регіональної філії АТ «Укрзалізниця». Як встановило слідство, чоловік систематично відстежував розташування важкої техніки та особового складу українських військ у прифронтових громадах Слов’янська.

Зібрану інформацію він зберігав на своєму смартфоні та передавав знайомому, який підтримував контакт із російськими спецслужбами. За наявними даними, ці дані використовувалися для планування ракетно-бомбових ударів по українських позиціях.

Під час слідчих дій СБУ затримала чоловіка за місцем проживання та вилучила мобільний телефон із доказами його протиправної діяльності. Крім того, спецслужба провела заходи з захисту локацій ЗСУ у Краматорському напрямку від розвідки ворога.

Наразі інформатору повідомлено про підозру за частиною 2 статті 114-2 Кримінального кодексу України — несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення військ, вчинене в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років ув’язнення.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що військова контррозвідка СБУ викрила 21-річного військовослужбовця ППО, який передавав росіянам секретні дані про українські аеродроми.

