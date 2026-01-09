ТСН у соціальних мережах

Залізниця працює попри пошкодження: на Київщині затримуються поїзди

Через пошкодження контактної мережі та знеструмлення на Київщині залізниця продовжує рух поїздів із затримками, частину складів ведуть резервними тепловозами.

Укрзалізниця

Укрзалізниця / © Associated Press

Ніч після масованої атаки стала складною і для залізничної інфраструктури. Через пошкодження контактної мережі та знеструмлення на окремих ділянках у Київській області фіксують затримки руху поїздів.

Про це повідомляє “Укрзалізниця”.

Водночас низка міжнародних і внутрішніх рейсів уже прибула до столиці. До Києва дісталися поїзди сполученням Перемишль — Київ, Будапешт — Київ, Бухарест — Київ, Трускавець — Київ, а також Перемишль — Харків.

Ще кілька поїздів продовжують рух, зокрема під резервними тепловозами. Серед них рейси Славсько — Дарниця, Харків — Львів, Ворохта — Харків та Львів — Дніпро.

Інші поїзди, які мали слідувати через пошкоджену ділянку, прямують зміненими маршрутами з контрольованими відхиленнями від графіка.

На київському вокзалі пасажири очікують на свої поїзди в укритті, посадка та висадка здійснюються через підземні переходи. В “Укрзалізниці” наголошують: рух не зупиняють, роботи з відновлення тривають.

Актуальну інформацію про затримки поїздів пасажири можуть відстежувати онлайн.

Тим часом триває атака на Київ: пожежі та пошкодження будинків у чотирьох районах, медики виїхали на виклики.

