“Залізниця знищується”: експерт попередив про назрівання нової логістичної кризи через удари РФ

В Україні ускладнюється експортна логістика через удари РФ по залізниці та портах / © Міністерство розвитку громад та територій України

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В Україні формується масштабна логістична криза, спричинена регулярними російськими ударами по критичній інфраструктурі, зокрема по об’єктах «Укрзалізниці». Експерти наголошують, що через знищення локомотивів і станцій технічного обслуговування держава має повністю переглянути свій підхід до експорту.

Про це заявив фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ в ефірі «Новини.LIVE».

Руйнування інфраструктури та наслідки

За словами економіста, масштаби проблеми з транспортним сполученням наразі замовчуються, проте ситуація стає дедалі гіршою. Через постійні обстріли російської армії виводяться з ладу ключові об’єкти залізниці, які неможливо швидко замінити. Крім того, окупанти почали завдавати ударів не лише по портових терміналах, а й по цивільних суднах, які заходять в українські порти.

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«Ще одна криза, яка зараз формується, — це залізниця, про яку ніхто нічого не каже. Вибиваються локомотиви, вибиваються станції технічного обслуговування локомотивів, взагалі інфраструктура залізниці знищується», — наголосив Олексій Кущ.

Необхідність переробки та біопаливо

Експерт переконаний, що через логістичні труднощі уряд уже планує значне підвищення вартості залізничних перевезень, що найболючіше вдарить по аграрному сектору. Щоб урятувати економіку, Україні необхідно терміново відмовитися від експорту великих обсягів сировини. Держава має переорієнтуватися на експорт товарів з високою доданою вартістю та розвивати внутрішню переробку.

«Можна отримувати шрот, який іде на комбікорми, біопаливо, і на олію чи біопаливо (біоетанол), яке можна використовувати. Нам треба підняти, як в Бразилії, хоча б до 30% питому вагу використання біопалива в автомобільному транспорті», — пояснив аналітик.

Проте, як зазначив економіст, реалізації цього плану заважає потужне паливне лобі, яке контролює постачання бензину та дизеля. Саме власники великих мереж АЗС, на його думку, блокують будь-які ініціативи щодо розвитку ринку біопалива в Україні.

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Нагадаємо, на початку липня Росія атакувала локомотиви на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу на залізниці є нові руйнування, а працівники локомотивних бригад дивом уникли загибелі.

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