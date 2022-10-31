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Залізобетонний зв’язок: в Україні працюють над створенням незалежних від роботи електромережі точок Wi-Fi

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Залізобетонний зв’язок: в Україні працюють над створенням незалежних від роботи електромережі точок Wi-Fi

Фото: Михайло Федоров / Facebook

В Україні хочуть створити точки Wi-Fi на випадок зникнення електропостачання.

В Мінцифри України повідомили, що хочуть забезпечити країну залізобетонними місцями для звʼязку за будь-якої ситуації.

Про це в інтерв’ю Forbes розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Зараз ми думаємо, як під час відключень електроенергії забезпечити громадян максимально сталим звʼязком. Без світла в деяких регіонах не працюють і вежі мобільного звʼязку, і провайдери фіксованого інтернету. Ми хочемо забезпечити країну залізобетонними місцями для звʼязку за будь-якої ситуації. Зокрема, розглядаємо використання Tesla Powerwall, Starlink, щоб такі точки публічного звʼязку були в Україні і працювали незалежно від роботи енергомережі", - сказав Федоров.

Він додав, що поки що систему випробовують у тестовому режимі, а потім будуть масштабувати. Для її побудови використають частину з 1570 терміналів Starlink, які передає Польща. Перші  точки доступу мають запрацювати вже у листопаді.

Нагадаємо, що Міністерство цифрової трансформації в застосунку "Дія" запустило тестування програми доступного кредитування "єОселя". Програма дозволить придбати житло з пільговими відсотковими ставками.

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Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
Перегляди
1352
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