Залп може складати понад пів сотні ракет: які ракетоносії має Росія у морі

Російський корабель запускає ракети «Калібр»

Росіяни мають п’ять кораблів і три підводні човни, які є носіями крилатих ракет.

Про це повідомив речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук в етері телеканалу «Ми-Україна».

Речник ВМС пояснив, що сумарний залп може складати понад пів сотні ракет, але зазначив, що є нюанс.

«Сумарний залп може складати понад 50 ракет. Але знову таки, у такому вигляді їх ніколи не застосовували. На це є свої причини. Максимальна кількість була застосована до трьох одиниць», — наголосив Плетенчук.

