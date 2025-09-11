- Дата публікації
Залп може складати понад пів сотні ракет: які ракетоносії має Росія у морі
Речник ВМС України Дмитро Плетенчук назвав кількість російських кораблів і підводних човнів, які є носіями «Калібрів», і пояснив, чим небезпечний їхній сумарний залп.
Росіяни мають п’ять кораблів і три підводні човни, які є носіями крилатих ракет.
Про це повідомив речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук в етері телеканалу «Ми-Україна».
Речник ВМС пояснив, що сумарний залп може складати понад пів сотні ракет, але зазначив, що є нюанс.
«Сумарний залп може складати понад 50 ракет. Але знову таки, у такому вигляді їх ніколи не застосовували. На це є свої причини. Максимальна кількість була застосована до трьох одиниць», — наголосив Плетенчук.
Нагадаємо, балістичні ракети Росії стають небезпечнішими: військовий експерт Павло Нарожний пояснив, чому їх важче перехопити. «Маневрування на останніх ділянках траєкторії робить ракети набагато складнішими для збиття», — пояснив він.