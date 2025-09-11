ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
772
Час на прочитання
1 хв

Залп може складати понад пів сотні ракет: які ракетоносії має Росія у морі

Речник ВМС України Дмитро Плетенчук назвав кількість російських кораблів і підводних човнів, які є носіями «Калібрів», і пояснив, чим небезпечний їхній сумарний залп.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Російський корабель запускає ракети "Калібр"

Російський корабель запускає ракети «Калібр»

Росіяни мають п’ять кораблів і три підводні човни, які є носіями крилатих ракет.

Про це повідомив речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук в етері телеканалу «Ми-Україна».

Речник ВМС пояснив, що сумарний залп може складати понад пів сотні ракет, але зазначив, що є нюанс.

«Сумарний залп може складати понад 50 ракет. Але знову таки, у такому вигляді їх ніколи не застосовували. На це є свої причини. Максимальна кількість була застосована до трьох одиниць», — наголосив Плетенчук.

Нагадаємо, балістичні ракети Росії стають небезпечнішими: військовий експерт Павло Нарожний пояснив, чому їх важче перехопити. «Маневрування на останніх ділянках траєкторії робить ракети набагато складнішими для збиття», — пояснив він.

