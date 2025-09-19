Залучення до армії людей 60+: військовий повідомив важливі нюанси

Людина 60+ може обіймати, наприклад, тилові посади / © ТСН.ua

За умови належної фізичної форми та професійного досвіду військовослужбовці віком 60+ можуть ефективно виконувати завдання у тилу або на технічних посадах.

Про це в ефірі «Еспресо» сказав головний сержант батальйону 35-ї ОМБр ім. Князів Острозьких Віталій Іванчик.

«Щодо віку 60+, якщо людина фізично здорова й бачить, що здатна працювати — чому б і ні? Така людина може обіймати різні посади, можливо, не бойові, а тилові. Наприклад, бути хорошим механіком, маючи досвід роботи в цивільному житті. Я вважаю, це дуже правильно. Так само — інженери, які можуть виготовляти різні вибухові пристрої. Якщо людина була інженером, вона може працювати за фахом. Або, наприклад, якщо хтось добре розуміється на радіоелектроніці — вважаю, такі фахівці дуже потрібні», — зазначив Іванчик.

На думку головного сержанта батальйону 35-ї окремої бригади морської піхоти імені Князів Острозьких, серед піхотинців люди віком понад 60 років, найімовірніше, будуть поодинокими випадками — лише одиниці у такому віці мають достатню фізичну підготовку для проходження служби.

«Адже, на мою думку, будь-яка силова структура потребує фізично розвинених людей», — додав Іванчик.

Нагадаємо, від 17 вересня громадяни України віком понад 60 років отримали можливість вступити до лав ЗСУ на контрактній основі.