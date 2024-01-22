Залучення мігрантів для відновлення України – демограф розповів про загрози

В Україні розмірковують над активним залученням мігрантів через дефіцит робочої сили в умовах війни. Адже частина чоловіків і жінок працездатного віку проходять службу в різних родах військ. Крім того, велика частина населення виїхала за кордон. Втім, реальна ситуація буде зрозумілою лише після завершення бойових дій, коли буде чіткий план економічного відновлення держави.

Про це у коментарі "24 Каналу" розповів заступник директора Інституту демографії Олександр Гладун.

"Якщо не буде вистачати робочої сили, зараз точаться розмови активного залучення мігрантів. Навіть є розрахунки Міністерства економіки, що нам потрібно 4-5 мільйонів мігрантів. Втім, ці розрахунки проведені під стару структуру економіки, якою буде нова – ніхто не знає", - прокоментував він.

За його словами, це дуже велика кількість людей, яких потрібно, крім роботи, забезпечити житлом. Якщо й залучати мігрантів для роботи, то це будуть люди переважно з країн Азії та Африки – тих, де рівень життя та оплата праці нижчі, ніж в Україні.

"Уявимо залучення 4-5 мільйонів мігрантів. Не думаю, що це буде одномоментно, але ці люди можуть становити від 12% до 17% населення України. І як це вплине на соціальну, етнічну, релігійну, зрештою культурну структуру населення? Здебільшого негативно вплине", – наголошує Гладун.

Він радить обережно підходити до цього питання і наводить приклади європейських держав щодо політики мультикультуралізму та залучення мігрантів, які не виправдали себе й призвели до певних загострень у суспільстві.

"Тому це дуже складна проблема. Як один із варіантів, я б розглядав це як вахтовий метод. Залучати людей на тимчасову роботу – вони приїхали, попрацювали й повернулися до своїх країн", – пояснив заступник директора Інституту демографії.

Нагадаємо, демографи оцінили, скільки людей залишиться в Україні через 15 років після війни.

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